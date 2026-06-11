Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Воронеже
В Воронеже произошла массовая авария с участием шести машин. Пострадали три человека, среди них годовалый ребенок, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области.
ДТП случилось около дома № 153 на Ленинском проспекте в среду, 10 июня. Всех пострадавших своевременно отвезли в больницу для оказания помощи.
В МВД уточнили, что иномарка Chrysler столкнулась с Changan, из-за чего по инерции врезались Kia Rio, Volkswagen Polo и две Lada Priora. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
Ранее 17-летний юноша в Шатуре не справился с управлением, его автомобиль перевернулась в кювет. Жертвой стала несовершеннолетняя пассажирка, еще два человека пострадали.
Права на управление автомобилем у подростка не было. В декабре 2025 года участок трассы Кривандино — Рошаль — Мишеронский в районе 5-го километра признали в Шатуре одним из шести самых опасных.