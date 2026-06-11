Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Воронеже

В Воронеже произошла массовая авария с участием шести машин. Пострадали три человека, среди них годовалый ребенок, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области.

ДТП случилось около дома № 153 на Ленинском проспекте в среду, 10 июня. Всех пострадавших своевременно отвезли в больницу для оказания помощи.

В МВД уточнили, что иномарка Chrysler столкнулась с Changan, из-за чего по инерции врезались Kia Rio, Volkswagen Polo и две Lada Priora. Обстоятельства и причины аварии выясняются.