Электробус столкнулся с внедорожником на севере Москвы. Пострадали пять человек

Источник 360.ru: электробус и иномарка столкнулись в Сигнальном проезде в Москве

Электробус и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись лоб в лоб в Сигнальном проезде на севере Москвы. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах города.

Столкновение произошло возле станции метро «Владыкино». По предварительным данным, пострадали пять человек — три пассажира электробуса, которые порезались осколками, и двое находившихся в салоне легковой машины, в том числе ребенок. Троих отправили в больницу.

На видео с места происшествия можно заметить, что под днище иномарки насыпали песок, чтобы не вспыхнул разлившийся по проезжей части бензин. Других подробностей случившегося пока нет, кто виновен в ДТП — предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Накануне на Щелковском путепроводе столкнулись сразу 12 автомобилей. Тогда обошлось без пострадавших.