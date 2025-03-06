Крупное ДТП с автобусом произошло в Москве, пострадал человек

Пассажирский автобус столкнулся с тремя автомобилями на Дмитровском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru в эксттренных службах.

По его информации, в аварию попал междугородний рейсовый автобус № 310 Талдом — Москва. В салоне находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал. Предварительно, травмы получил водитель одной из машин.

«Перекрыто две полосы из трех в сторону центра по Дмитровскому шоссе», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее массовое ДТП произошло в Удмуртии — на перекрестке улиц Мира и Старого Ижевского тракта в Сарауле. По данным полиции, 56-летний водитель Lada Largus при повороте не уступил дорогу такси Volkswagen Polo, которое двигалось по встречке.

В результате иномарка столкнулась в ВАЗ-2110. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.