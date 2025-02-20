ДТП с грузовиками на 67-м километре МКАД собрало огромную пробку
Два грузовика столкнулись в четверг утром на внешней стороне 67-го километра МКАД. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредили водителей в Дептрансе.
Ранее на западе Москвы произошла жуткая авария с участием фуры. От столкновения грузовик разорвало напополам, по асфальту рассыпался щебень, а кабина превратилась в груду металла.
В распоряжении 360.ru оказались фото с места происшествия. Водитель большегруза погиб.
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