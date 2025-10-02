Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Две легковушки столкнулись на улице Годовикова в Москве. Две девушки и мужчина оказались под колесами авто. Об этом 360.ru сообщил источник.

По предварительной информации, авто сбили пешеходов. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и ДПС.

Подробности аварии выясняются, информация о состоянии пострадавших не поступала.

Ранее три человека пострадали в ДТП с участием электробуса и автомобиля скорой помощи в Митине. Кадры последствий аварии оказались в распоряжении 360.ru. На видео запечатлено, как электробус с разбитым лобовым стеклом и поврежденным передним бампером эвакуируют с места ЧП. Скорая помощь не попала в кадр, но известно, что после столкновения машина перевернулась.