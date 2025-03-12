Три человека пострадали в ДТП на Русаковской эстакаде в Москве

Три человека получили травмы в результате массового ДТП на въезде на Русаковскую эстакаду. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, на Спартаковской площади столкнулись шесть автомобилей. В результате травмы получили три человека.

В настоящее время транспортное движение на месте аварии затруднено. Водителей предупредили выбирать по возможности пути объезда. Обстоятельства массового ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в районе Бауманской улицы на дороге столкнулись грузовой автомобиль и четыре легковых машины. Медики оказали помощь водителю грузовика. Кроме того, на месте аварии произошел разлив топлива.В связи с этим движение по внешней стороне Русаковской эстакады затруднено на два километра, по внутренней — на четыре километра.