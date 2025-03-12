Самосвал протаранил несколько легковушек в центре Москвы

Источник 360.ru: грузовик и четыре легковых автомобиля столкнулись в Москве

Грузовая машина и четыре легковых автомобиля столкнулись на Бауманской улице в Москве. Есть пострадавшие, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о дорожном происшествия поступила диспетчеру в 18:00. По предварительным данным, самосвал вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с другими движущимися машинами.

После ДТП помощь медиков понадобилась водителю грузовика. Кроме того, на месте аварии произошел разлив топлива. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

По данным столичного Диптранса, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады.

Информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне затруднено на два километра, по внутренней — на четыре километра. На месте продолжают работать оперативные службы.