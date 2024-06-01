Три человека пострадали при столкновении такси и фуры на МКАД

Источник 360.ru: три человека пострадали в массовой аварии с фурой на МКАД

Фото: РИА «Новости»

На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись такси, легковушка и фура с прицепом. Как сообщил источник 360.ru, пострадали три человека.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.

«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — передали в департаменте.

Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.

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