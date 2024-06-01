На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись такси, легковушка и фура с прицепом. Как сообщил источник 360.ru, пострадали три человека.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.
Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.
«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», — передали в департаменте.
Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.
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Три человека пострадали при столкновении такси и фуры на МКАД
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