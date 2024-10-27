Два человека пострадали в ДТП на западе Москвы

Источник 360.ru: в аварии в Кунцево пострадали два человека

Утром в воскресенье автомобиль Mercedes попал в аварию на западе Москвы, в ней пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 36 по улице Ивана Франко в Кунцево. Машина наехала на препятствие и перевернулась.

В салоне находились два человека, один из них оказался блокирован. В результате его освободили и отправили в больницу.