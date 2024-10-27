Утром в воскресенье автомобиль Mercedes попал в аварию на западе Москвы, в ней пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома № 36 по улице Ивана Франко в Кунцево. Машина наехала на препятствие и перевернулась.
В салоне находились два человека, один из них оказался блокирован. В результате его освободили и отправили в больницу.
Два человека пострадали в ДТП на западе Москвы
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