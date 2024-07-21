Три человека пострадали в аварии с автобусом в Приморье
МВД Приморья: в ДТП Suzuki SX4 и автобуса пострадали три человека
В результате столкновения между автобусом и легковым автомобилем Suzuki SX4 в Приморском крае пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ЧП произошло на 82-м километре автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный.
По предварительным данным, Suzuki SX4 двигался в сторону Фокина из Большого Камня. Девушка за рулем не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту № 204 Фокино — Большой Камень.
В автобусе находились 15 пассажиров, среди них двое получили травмы. Также пострадала водитель легкового автомобиля. Полиция по факту аварии начала процессуальную проверку.
Днем ранее три человека погибли в массовом ДТП под Краснодаром. Всего в столкновении участвовали пять машин.