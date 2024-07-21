Три человека пострадали в аварии с автобусом в Приморье

МВД Приморья: в ДТП Suzuki SX4 и автобуса пострадали три человека

В результате столкновения между автобусом и легковым автомобилем Suzuki SX4 в Приморском крае пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

МВД Приморского края
Фото: МВД Приморского края/Telegram
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МВД Приморского края
Фото: МВД Приморского края/Telegram
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ЧП произошло на 82-м километре автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный.

По предварительным данным, Suzuki SX4 двигался в сторону Фокина из Большого Камня. Девушка за рулем не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с пассажирским автобусом, который следовал по маршруту № 204 Фокино — Большой Камень.

В автобусе находились 15 пассажиров, среди них двое получили травмы. Также пострадала водитель легкового автомобиля. Полиция по факту аварии начала процессуальную проверку.

Днем ранее три человека погибли в массовом ДТП под Краснодаром. Всего в столкновении участвовали пять машин.

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