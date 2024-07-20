Три человека погибли в массовом ДТП под Краснодаром

МВД: в ДТП с шестью машинами под Краснодаром погибли три человека

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла 20 июля под Краснодаром, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

МВД Краснодарского края
Фото: МВД Краснодарского края/Telegram
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МВД Краснодарского края
Фото: МВД Краснодарского края/Telegram
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В ведомстве уточнили, что ЧП случилось на 13-м километре Ростовского шоссе. По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика КамАЗ не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем Nissan и спровоцировал столкновение пяти автомобилей.

Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также погиб водитель легковушки Kia. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту аварии. В ведомстве уточнили, что с места ДТП двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 14 лет из Kia доставили в лечебные учреждения, им оказывают необходимую помощь.

Ранее один человек погиб и девять пострадали в массовой аварии под Воронежем.

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