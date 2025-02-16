Три человека пострадали в аварии с 14 машинами в Башкирии

В Аургазинском районе Башкирии произошла массовая авария с участием сразу 14 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ДТП случилось на 74-м километре трассы Р-240, вблизи населенного пункта Новый Кальчир.

На место ЧП прибыли специалисты МЧС России, медики и сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии погибших нет, пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Их доставили в медицинские учреждения. Также туда следует подвижный пункт обогрева на базе КамАЗа со снегоходом.

Сотрудники ГАИ организовали движение по одной полосе. Ситуация находится на контроле руководства МЧС Башкортостана.

Днем ранее семеро взрослых и один ребенок пострадали в массовом ДТП с бензовозом в Калининграде. Всего на заснеженной трассе столкнулось 26 транспортных средств.