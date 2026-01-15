Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Уссурийске

Газ взорвался в частном доме в Уссурийске, пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В результате происшествия дом полностью разрушился. Пострадали три человека. На месте работают экстренные службы.

Прокуратуре предстоит оценить, как соблюдались требования безопасности при использовании газового оборудования. Руководит работой надзорного ведомства городской прокурор.

Ранее семь человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Сагопши в Ингушетии. Их отправили на лечение в Центральную районную больницу Малгобека. Причины происшествия устанавливаются.