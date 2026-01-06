Семь человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии

Семь человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Поступило сообщение, что в с/п Сагопши по улице Орджоникидзе, дом 33, произошел взрыв газовоздушной смеси. <...> В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали семь человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении министерства.

По данным МЧС, пострадавших привезли в Центральную районную больницу Малгобека. Причина взрыва газа и обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины инцидента, а также проверить соблюдение законов о безопасном использовании и обслуживании газового оборудования.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее пять человек пострадали при взрыве газа в Чечне. Трех взрослых и двух детей доставили в больницы Грозного.