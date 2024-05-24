Два человека пострадали в массовом ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
Источник 360.ru: 3 автомобиля устроили ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на 24-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Участниками аварии стали Kia Magentis, Kia Rio и BMW, уточнил собеседник 360.ru.
По предварительным данным, в аварии пострадали двое. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ног.
Еще одна пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом голени. Обоих доставили в ГКБ имени Юдина.
В районе столкновения машин оказались перекрыты две полосы движения, добавил источник.