Пожар вспыхнул в двух квартирах в пятиэтажке на юго-западе Москвы

Две квартиры загорелись в пятиэтажке на юго-западе Москвы. Спасатели эвакуировали 48 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению», — уточнили в ведомстве.

Огнеборцы создали газодымозащитные звенья и приступили к разведке.

В МЧС отметили, что из двух подъездов многоэтажного дома эвакуировали 48 человек. Пока нет сведений о пострадавших.

Возгорание ликвидируют 68 огнеборцев и 22 единицы техники.

Несколько дней назад пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Москвы. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, но его оперативно локализовали и потушили. Кроме того, спасатели из подъезда эвакуировали ребенка.