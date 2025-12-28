Люди прыгали из окон. В Сочи загорелся автосервис на площади более 1000 квадратных метров

В Сочи загорелся автосервис на площади более 1000 квадратных метров

В Сочи произошел крупный пожар в районе улицы Транспортной — огнем охватило здание автосервиса площадью около 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил днем, к месту сразу выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия горело здание автосервиса. К тушению привлекли 34 человека и 12 единиц техники. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем.

Очевидцы рассказали 360.ru, что пламя распространилось на складские помещения и офисы рядом с ТРЦ «Олимп». По их словам, одна женщина, спасаясь от огня, выпрыгнула с пятого этажа здания, ее увезли на скорой помощи.