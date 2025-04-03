Три человека пострадали при пожаре на судостроительном заводе в Карелии

Три человека пострадали при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Калерии Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

«Прерываю рабочую поездку по Приладожью в связи с возгоранием на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Срочно выезжаю в Петрозаводск для координации действий по ликвидации последствий пожара», — написал он.

По его словам, на месте работают пожарные, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров.

«Погибших нет, есть трое пострадавших», — добавил Парфенчиков.

В пресс-службе МЧС Карелии заявили, что сообщение о пожаре поступило в 09:50. К тушению огня привлекли более 60 человек и 20 единиц техники.