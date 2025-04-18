Три человека пострадали при пожаре на рынке в Херсонской области

Пожар произошел на Геническом рынке в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На улице Генической горит палатка. Площадь пожара — 600 квадратов. Возгорание локализовано», — уточнили спасатели.

По их данным, в результате пожара пострадали три человека. Тушения огня продолжается.

Корреспондент ТАСС сообщил, что горят ряды с промышленными товарами. На место ЧП прибыли несколько пожарных автомобилей и минимум три машины скорой помощи.

Крупный пожар произошел 18 апреля в Миассе Челябинской области, никто не пострадал. Загорелся склад лако-красочной продукции, из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек. К тушению огня привлекли 36 специалистов МЧС и 11 единиц техники.