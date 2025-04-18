Крупный пожар произошел на складе в Челябинской области

Пожар охватил кровлю склада лако-красочной продукции в Миассе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара — 600 квадратов. Пострадавших нет», — рассказали спасатели.

Из цеха самостоятельно эвакуировались 45 человек. На месте работают 36 сотрудников и 11 единиц техники МЧС. Детали произошедшего уточняются.

Мощный пожар произошел ночью на складе в Мытищах. Пламя распространилось на 1800 квадратных метров. К тушению огня привлекли 54 спасателя и 17 единиц техники. О причинах пожара и пострадавших информации не поступало. Горевший склад находится в поселке Грибки на Промышленном проезде, дом 64.