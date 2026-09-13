Четыре человека пострадали при массовом ДТП на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: на юго-западе Москвы одному из пострадавших в ДТП оторвало ногу

Сразу семь автомобилей столкнулись на 34-м километре МКАД, пострадали четыре человека, в числе которых шестилетний ребенок. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Шесть иномарок и один грузовик столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе Варшавского шоссе. На месте происшествия зафиксировали разлив топлива.

Собеседник 360.ru сообщил, что на место аварии прибыли бригады скорой помощи и сотрудники ДПС. Движение ограничили, перекрыв четыре полосы.

По информации на 22:21 известно, что один взрослый находится в карете скорой помощи — травматическая ампутация правой ноги. Пострадавшая шестилетняя девочка получила ушиб колена. От госпитализации она отказалась.

По последним данным, на месте аварии находятся две бригады скорой помощи, санитарный вертолет и пожарная машина. В распоряжении 360.ru появилось фото с места массового ДТП.

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале сообщил, что движение по внешней стороне МКАД ограничено и осуществляется по двум полосам из шести. В ведомстве призвали водителей учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее на юго-востоке столкнулись легковушка и мотоцикл, пострадали мужчина и женщина. По предварительной информации, мотоциклисту оторвало ногу.