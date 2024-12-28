Три человека пострадали из-за взрыва в котельной в Самаре
В Самаре произошел взрыв в котельной, пострадали три человека
В жилом доме в Самаре произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Авария произошла в помещении котельной на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Данилевского в Куйбышевском районе. Из-за ЧП в доме обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.
В результате взрыва в котельной пострадали три человека. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди пострадавших — два взрослых человека и несовершеннолетняя девочка. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, а у девочки еще и повреждение пальцев.
«Взрыв <…> затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже», — поделился собеседник агентства.
Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и спасательных служб города, представители администрации и правоохранители.
«Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир», — добавили в прокуратуре.
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