Три человека пострадали из-за взрыва в котельной в Самаре

В Самаре произошел взрыв в котельной, пострадали три человека

В жилом доме в Самаре произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Авария произошла в помещении котельной на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Данилевского в Куйбышевском районе. Из-за ЧП в доме обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.

В результате взрыва в котельной пострадали три человека. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, среди пострадавших — два взрослых человека и несовершеннолетняя девочка. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, а у девочки еще и повреждение пальцев.

«Взрыв <…> затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором этаже», — поделился собеседник агентства.