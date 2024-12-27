Пожар в Курганской области произошел из-за уснувшего с сигаретой хозяина

Пожар, в результате которого сгорели дом и баня, произошел накануне в селе Ольховка Шадринского округа (Курганская область). Об этом написал сайт Ura.ru .

Возгорание произошло из-за неосторожности хозяина дома, который уснул с сигаретой. Огонь распространился на площади 90 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС по Курганской области, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Хозяин проснулся и смог выбраться наружу после неудачных попыток потушить загоревшийся матрас.