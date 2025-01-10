Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся в центре Москвы

ДТП произошло на улице Земляной Вал в Москве. Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на бок, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла перед Таганским тоннелем на полосе в сторону Павелецкой. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в отбойник. Gelandewagen завалился на бок. На место происшествия выехала скорая и сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Водителя заблокировало в салоне, обстановка на месте спокойная, добавил источник.

Очевидец ДТП рассказал, как произошла авария. Он отметил, что сам ехал в правом ряду, в левом ехал серый седан, а по центру Gelandewagen.

«Седан, видимо, сместился правее и Гелик не смог его объехать по своей полосе, посигналил ему. Седан сдвинулся, Гелик пошел на обгон», — рассказал свидетель аварии.

По его словам, по центру впереди ехал белый кроссовер-такси, водитель внедорожника едва успел перестроиться влево прямо перед седаном.

«Не справился с управлением, чтобы не вылететь на встречку, машину закрутило, он ударился о бетонное ограждение мордой, а затем упал на бок», — добавил очевидец.

Он рассказал, что на помощь пострадавшему вышли водители такси и седана.

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