Три человека получили травмы из-за влетевшей в дом фуры в Нижегородской области

Водитель грузовика потерял управление, съехал с дороги и на скорости влетел в жилой дом в селе Ломовка в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В результате аварии пострадали три человека: водитель и двое местных жителей. Их доставили в больницу.

«Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках», — отметили в пресс-службе.

В жилом доме на момент аварии находились четыре человека. На место прибыли четыре спасателя и одна единица техники, они приняли участие в ликвидации ДТП. В пресс-службе добавили, что обстоятельства случившегося установят компетентные органы.

Ранее авария с участием фуры произошла в Тюменской области — на 108-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. На дороге столкнулись Lada Niva и грузовик Sitrak, от удара легковушка вылетела в кювет. В ДТП погиб 61-летний житель села Семеново, который находился за рулем отечественного авто.