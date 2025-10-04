Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Тольятти

В Тольятти Infiniti врезался в дорожное ограждение и загорелся. В аварии погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«На Обводном шоссе в городе Тольятти легковой автомобиль Infiniti наехал на дорожное ограждение, вследствие этого произошло возгорание машины. В результате происшествия погибло три человека», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура следит за ходом доследственной проверки.

Ранее пять человек погибли в ДТП во Владимирской области. Водитель Kia выехал на встречную полосу на 393-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и столкнулся с УАЗом.