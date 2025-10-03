Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

Страшная авария с погибшими и пострадавшими произошла на 393-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом.
«В результате ДТП оба водителя автомобилей, а также две пассажирки Kia и один пассажир УАЗ погибли. Еще двое пассажиров транспортных средств направлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Они выясняют все детали ДТП.
