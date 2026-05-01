Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе в Дагестане. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре .

Авария произошла 1 мая на автодороге «Махачкала — Астрахань» в Кизлярском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате погибли водитель и два пассажира легковушки. Прокуратура взяла на контроль ход проверки.

Телеграм-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана» со ссылкой на республиканский главк ведомства сообщил, что ДТП произошло около 18:20 на 335-м километре трассы. За рулем «Нивы» находился 23-летний житель Кизлярского района, грузовиком Volvo управлял 51-летний мужчина из Буйнакского района.

