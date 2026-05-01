После массового ДТП на Урале завели дело

Уголовное дело возбудили по факту массового ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге, в результате которого погибли четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области .

По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла на 57-м километре ЕКАД. Водитель автомобиля Renault, двигаясь в условиях дождя с небезопасной скоростью, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После этого машину отбросило в грузовик MAN и затем в Opel.

В салоне Renault находились пять человек. Четверо из них — дети — погибли, еще одну пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир Toyota получили травмы, их доставили в больницу.

Водитель Opel заметил Renault, двигавшийся с высокой скоростью, после чего тот потерял управление и спровоцировал цепочку столкновений.