Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове

В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» произошло крупное ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

Авария случилась около 16:00 на 99-м километре трассы в районе Серпухова. По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с тремя другими фурами и двумя легковыми автомобилями.

Изначально сообщалось о трех погибших и двух пострадавших детях. Позднее в региональном управлении МВД уточнили, что в результате аварии погибли два человека — водители грузового и легкового автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Регбийный клуб «Динамо» сообщил сегодня о гибели в ДТП в Москве молодых российских регбистов.