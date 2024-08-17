Иномарка сбила ребенка и протащила за собой по двору в Петербурге

Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе дома и протащил за собой несколько метров. Наезд произошел в Петербурге, сообщил РЕН ТВ .

По данным издания, 23-летний владелец Chery Tiggo сбил перебегавшего дорогу ребенка на Приморском проспекте и протащил по асфальту. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщило 78.ru, водитель ехал со скоростью около 20 километров в час. Когда мальчик выбежал из кустов, мужчина не успел затормозить и сбил его. Мать пострадавшего рассказала, что сын гулял во дворе со своим братом. После происшествия старший сын позвонил родителям, те сразу выбежали на улицу.

Медики диагностировали у мальчика перелом таза, ребер и конечностей. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Полиция уже начала проверку.

В Якутии водитель автомобиля сбил группу школьников, шедших по обочине дороги. После ДТП мужчина бежал. В больницу с травмами попали три ребенка.