Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в ДТП в Печатниках погиб один человек и трое пострадали

Фото: РИА «Новости»

Утром 20 июля смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

В районе дома № 12а по Шоссейному проезду столкнулись BMW и «Газель». В иномарке погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Водитель грузовой машины отделался травмами. Состояние получивших травмы неизвестно.

На месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи, причины аварии уточняются.

прокуратуры Москвы
Фото: прокуратуры Москвы/Telegram
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прокуратуры Москвы
Фото: прокуратуры Москвы/Telegram
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В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что взяли установление обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки по факту ДТП под свой контроль.

Днем ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Омской области.

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