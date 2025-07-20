Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Утром 20 июля смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
В районе дома № 12а по Шоссейному проезду столкнулись BMW и «Газель». В иномарке погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Водитель грузовой машины отделался травмами. Состояние получивших травмы неизвестно.
На месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи, причины аварии уточняются.
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что взяли установление обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки по факту ДТП под свой контроль.