Сегодня 09:41 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы Источник 360.ru: в ДТП в Печатниках погиб один человек и трое пострадали 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Москва

Утром 20 июля смертельная авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

В районе дома № 12а по Шоссейному проезду столкнулись BMW и «Газель». В иномарке погиб водитель, еще два пассажира пострадали. Водитель грузовой машины отделался травмами. Состояние получивших травмы неизвестно. На месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи, причины аварии уточняются.

/ Telegram Фото: прокуратуры Москвы 1/2 / Telegram Фото: прокуратуры Москвы 2/2

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что взяли установление обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки по факту ДТП под свой контроль. Днем ранее два человека погибли в ДТП с двумя фурами в Омской области.