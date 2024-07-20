Один человек погиб и девять пострадали в массовой аварии под Воронежем

МВД: в ДТП под Воронежем погиб водитель и пострадали девять человек

Полиция Воронежской области/Telegram
Фото: Полиция Воронежской области/Telegram

В Воронежской области столкнулись два грузовика, иномарка, микроавтобус и «Газель». Жертвой ДТП стал один человек, еще девять пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В 00:10 по московскому времени в Павловском районе вдитель КамАЗа, буксируя на жесткой сцепке другой грузовик, выехал на встречку врезался в Skoda Octavia.

После этого он столкнулся с «Газелью», которой управлял 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault протаранил буксируемый КамАЗ.

В результате ДТП водитель «Газели» погиб на месте. В больницу в травмами доставили девять человек, среди них — двое подростков.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подольске грузовая «Газель» наехала на стоявший на обочине из-за поломки легковой Ford. Жертвами аварии стали два человека.

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