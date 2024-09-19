Водитель Lada насмерть сбил пешехода на трассе в Пермском крае

На трассе Кудымкар — Усолье произошло смертельное ДТП, один человек погиб. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Пермского края.

Авария произошла в темное время суток. Водитель отечественного авто не заметил пешехода, который двигался по трассе в попутном направлении, и сбил его. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Проводится проверка.