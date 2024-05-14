Машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы. Последствия аварии сняли на видео | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 08:29 Машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы. Последствия аварии сняли на видео Источник 360.ru: в Южном Медведкове на улице Дежнева машина врезалась в дерево

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В Южном Медведкове на северо-востоке Москвы произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, два человека получили травмы. 360.ru показал последствия аварии.

Столкновение произошло утром 14 мая в районе дома по улице Дежнева, 38. Вызов в экстренные службы поступил в 06:50. По словам заявителя, автомобиль врезался в дерево. Одного пострадавшего осмотрели медики. Позднее источник 360.ru сообщил о втором травмированном.

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Машина вылетела на газон, получила серьезные повреждения и развернулась. Очевидец рассказал 360.ru о состоянии пострадавших.

«Женщину загрузили, мужчине вот плохо. <…> Врезался в столб, задел, вылетел сюда, ударился [о дерево], получается, и развернуло его», — сказал он.

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