Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Приморье

Три человека погибли и пятеро пострадали во время крупного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе в Приморском крае недалеко от села Филипповка в Хасанском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Вечером 22 января 2026 года на 56-м километре автомобильной дороги краевого значения Раздольное — Хасан произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузового автомобиля», — заявили в ведомстве.

В автобусе находились 14 человек, трое из них погибли, пятеро пострадали, им оказывается помощь. На место ЧП прибыл прокурор Хасанского района.

Ранее авария случилась на Мурманском шоссе в Ленинградской области, 71-летний водитель Nissan Murano не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге столкнулся с грузовым автопоездом Scania. В результате происшествия погибли двое пожилых людей.