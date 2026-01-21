Двое пожилых людей погибли в ДТП на трассе «Кола»

Легковой автомобиль и грузовой автопоезд стали участниками ДТП на Мурманском шоссе в Ленинградской области. Смертельная авария случилась на 151-м километре трассы «Кола». Об этом информирует Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полиции, около 17:30 во вторник, 20 января, 71-летний водитель автомобиля Nissan Murano потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автопоезд Scania с прицепом-цистерной.

В результате аварии погибли оба человека, находившиеся в легковушке: сам водитель и его 71-летняя пассажирка. Сейчас правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.