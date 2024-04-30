Виновник смертельного ДТП в Москве был пьян | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 09:58 Виновник смертельного ДТП в Москве был пьян Прокуратура: устроивший смертельное ДТП в Москве водитель был пьян Пресс-служба прокуратуры г. Москвы

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Двадцатилетний водитель, вылетевший на «встречку» в Москве 29 апреля и спровоцировавший смертельную аварию, по предварительным данным, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, у водителя автомобиля Mercedes выявлено состояние алкогольного опьянения», — передали в ведомстве.

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Молодого автомобилиста могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Нарушение правил дорожного движения». Материалы дела намерены передать в территориальный орган Следственного комитета.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет», — уточнили в прокуратуре.

Водителя, устроившего ДТП, уже задержали. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

Авария произошла 29 апреля. Мужчина за рублем Mercedes выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в ВАЗ. Погибли двое взрослых, двое детей пострадали.

Ранее нетрезвый водитель спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. В распоряжении 360.ru оказались эксклюзивные кадры с места аварии.