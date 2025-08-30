Три человека погибли в ДТП с бензовозом и джипом в Калмыкии

Бензовоз и иномарка столкнулись в Калмыкии, три человека погибли

Три человека погибли и двое получили травмы при столкновении легкового автомобиля и бензовоза на автодороге в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Toyota, один из них — несовершеннолетний. В медицинское учреждение отвезли двух пассажиров этого же автомобиля.

На месте ДТП работают Госавтоинспекция, экстренные службы и следственно-оперативная группа полиции, причины аварии устанавливаются.

Ранее два человека погибли и еще шестеро пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Туве. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, его состояние не уточнялось.