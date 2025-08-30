Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек

МЧС: два человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Туве

Два человека погибли и шестеро пострадали в результате аварии в Туве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП случилось на 840-м километре федеральной автодороги Р-257, лоб в лоб столкнулись два автомобиля. На место прибыли спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС для деблокировки погибших и пострадавших из машин.

«В результате ДТП погибли два человека. Пострадали шестеро, среди них один ребенок», — заявили в МЧС.

