Три человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Дмитровском городском округе. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошло примерно в 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна. По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем марки Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАвЗ».
В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
Несколько дней назад ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Солнечногорске. В аварии погибли два работника, которые устанавливали аварийные знаки. Прокуратура проводит проверку массового ДТП с погибшими.
Захарова ответила на вопрос о диалоге с США по Украине строчкой из песни Николаева
Пятилетнего ребенка укусил клещ-шатун в Томской области
В США полицейского обвинили в торговле русской женой
Учительница родила ребенка от 13-летнего школьника
Внучка Пугачевой пошла по стопам бабушки
В Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и умер
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте