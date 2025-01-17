Три человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Дмитровском городском округе. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошло примерно в 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна. По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем марки Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАвЗ».

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Несколько дней назад ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Солнечногорске. В аварии погибли два работника, которые устанавливали аварийные знаки. Прокуратура проводит проверку массового ДТП с погибшими.