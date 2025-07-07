Три человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии

ДТП с участием двух легковушек унесло жизни трех человек в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В МЧС Башкортостана поступило сообщение, что на 135-м километре на регулируемом перекрестке трассы Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе столкнулись две легковушки», — заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Из-за удара автомобиль Kia Optima вылетел в кювет и перевернулся. Три человека погибли — водитель Kia и две пассажирки Lada Largus. Также двое пострадали. Другие обстоятельства случившегося выясняют.

Ранее смертельное ДТП случилось на северо-востоке Москвы. Байкер столкнулся с легковым автомобилем Kia и вылетел из седла. В результате случившегося ему оторвало ногу, мотоциклист скончался.