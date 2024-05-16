Три человека погибли в авиакатастрофе в Теннесси | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 09:30 Три человека погибли в авиакатастрофе в Теннесси ABC News: три человека погибли в Теннеси при крушении небольшого самолета Freepik

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В штате Теннесси разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли три человека, сообщил телеканал ABC News.

По информации телеканала, борт вылетел из города Батон-Руж в штате Луизиана. Он направлялся в Луисвилл, штат Кентукки. Однако рядом с Франклином потерпел крушение.

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Шериф округа Теннесси Уильямсон Марк Элрод предположил, что самолет развалился на части еще в воздухе. При этом точную причину авиакатастрофы установят эксперты.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Колумбии разбился военный вертолет Ми-17. Авиакатастрофа унесла жизни девяти человек. Среди погибших — шесть офицеров и два солдата. О причинах крушения пока ничего неизвестно.