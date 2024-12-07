Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Кировской области
ДТП с микроавтобусом в Кировской области унесло жизни трех человек
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Юрьянском районе Кировской области погибли три человека и еще семеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ЧП произошло на 427-м километре федеральной автодороги «Вятка», в аварию попали Lada Granta и Volkswagen Caravelle.
«По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое и еще семеро получили травмы», — сообщили в ведомстве.
На месте аварии сейчас работают полицейские, движение по трассе временно ограничили. ГИБДД проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.
Госавтоинспекция Кировской области рекомендовала автолюбителям соблюдать правила маневрирования и оптимальный скоростной режим.
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