Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Кировской области

ДТП с микроавтобусом в Кировской области унесло жизни трех человек

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Юрьянском районе Кировской области погибли три человека и еще семеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ЧП произошло на 427-м километре федеральной автодороги «Вятка», в аварию попали Lada Granta и Volkswagen Caravelle.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое и еще семеро получили травмы», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии сейчас работают полицейские, движение по трассе временно ограничили. ГИБДД проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендовала автолюбителям соблюдать правила маневрирования и оптимальный скоростной режим.

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