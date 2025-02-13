Один человек пострадал в аварии с двумя грузовиками на западе Москвы

Один человек пострадал в ДТП с участием двух легковых и двух грузовых машин на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария случилась в районе Очаково-Матвеевское на 49-м километре МКАД. В ходе происшествия пострадал один человек и еще один застрял в машине.
К месту ЧП выехали оперативные службы. Застрявшего вытащили. Из-за аварии перекрыли три полосы движения.
Ранее на западе Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковушка. В результате ДТП спецтранспорт загорелся. Медицинская бригада перевозила пациента в тяжелом состоянии. В ходе ЧП никто не пострадал. Больного забрала прибывшая на место другая бригада скорой помощи.
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