Три человека погибли при жестком ДТП на Кубани

Два легковых автомобиля столкнулись в Белореченском районе. В результате ДТП погибли три человека, включая обоих водителей, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, водитель Lada Priora потерял управление и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Kia Rio.

Четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от четырех до 16 лет получили различные травмы. Детей доставили в больницу.

В результате ЧП до прибытия медиков скончались водитель и 21-летний пассажир Lada Priora, а также женщина, управлявшая Kia. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

