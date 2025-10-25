Самосвал раздавил иномарку с женщиной и детьми на челябинской трассе

В Челябинской области в ДТП погибли мать и двое детей

Женщина и двое несовершеннолетних детей погибли в аварии в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция региона.

ЧП произошло на 2-м километре трассы «Обход с. Миасское». В результате столкновения с большегрузом скончалась женщина — водитель Mitsubishi Lancer 1994 года рождения, а также два несовершеннолетних пассажира 2023 и 2019 годов рождения.

В ведомстве уточнили, что женщина 1974 года рождения за рулем Lada Granta не уступила ехавшему по главной дороге Lancer при проезде нерегулируемого перекрестка.

В результате столкновения иномарка выехала на полосу встречного движения и попала под колеса грузовика.

