Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

Три человека погибли и 10 получили ранения при взрыве в мечети в Андижанской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Предположительно, взорвался газ. Пострадали стены и кровля комнаты для омовения, при этом пожара не возникло. На месте работают все экстренные службы, в том числе лично министр по чрезвычайным ситуациям Ботир Кудратходжаев и хоким (губернатор) области Шухратбек Абдурахманов.
По данным телеканала O’zbekiston 24, число погибших могло увеличиться до девяти.
В ноябре три человека погибли при взрыве газа на поминальном обеде в бывшей сельской мечети в Акмолинской области Казахстана, еще 16 человек получили ранения.
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