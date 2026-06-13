Три человека погибли при столкновении двух автомобилей под Одинцово

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Одинцовском городском округе. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в прокуратуре Московской области .

ДТП произошло около 19:00 на третьем километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск. На трассе столкнулись автомобили Renault и BMW. После удара BMW загорелся.

Два человека скончались на месте до прибытия медиков. Еще одного пострадавшего врачи пытались спасти, однако он умер в машине скорой помощи.

Одинцовская городская прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии.

Ранее на втором километре Луцинского шоссе вблизи Звенигород КамАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом, от которого последний опрокинулся на бок. В результате аварии погибли два человека.