Три человека погибли при столкновении большегруза и легковушки в Башкирии | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 13:55 Три человека погибли при столкновении большегруза и легковушки в Башкирии

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Авария в Башкирии унесла жизни трех человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные главного госинспектора безопасности дорожного движения республики Владимира Севастьянова.

По предварительной информации, автомобилист за рулем Lada Largus не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с большегрузом.

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Виновник ДТП и его пассажиры скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи.